Nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia, la Fondazione di Modena, in collaborazione con Unimore, l’Ufficio scolastico regionale e il FEM, promuove anche quest’anno IntotheFuture, il percorso di orientamento sulla ricerca scientifica riservato alle ultime classi degli Istituti superiori. Quattro gli itinerari proposti per la quinta edizione del progetto: intelligenza artificiale, automotive, digital humanities e ingegneria ambientale.

Gli incontri si svolgeranno nei mesi di marzo e aprile, nell’arco di una mattinata dalle 9.00 alle 12.00. È necessario prenotarsi online entro il 3 marzo 2021 indicando l’itinerario preferito, la data e il numero dei partecipanti. I docenti potranno prenotare uno o più percorsi sulla piattaforma dedicata https://intothefuture.fondazionedimodena.it/ dopo aver consultato il calendario degli incontri e i temi trattati nei diversi itinerari.

In considerazione del perdurare delle restrizioni sanitarie, i laboratori si svolgeranno da remoto e il progetto è stato adattato per consentire la massima efficacia e interazione tra i ricercatori e gli studenti. Quando sarà possibile, compatibilmente con le misure di contenimento della pandemia, i percorsi si svolgeranno in presenza, ma con un numero limitato di studenti.

Nelle prime tre edizioni “Into the Future” ha coinvolto oltre 1800 studenti di istituti superiori di Modena e provincia. Nel 2020 si sono iscritte alla quarta edizione oltre 40 classi per un totale di circa 800 studenti. Oltre 30 gli appuntamenti programmati nei mesi di febbraio e marzo. Purtroppo il lockdown di un anno fa ha imposto, dopo pochi incontri, la sospensione del percorso di orientamento.