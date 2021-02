Si terrà sabato 6 marzo 2021 l’estrazione della lotteria “Commercio & Solidarietà” che assegnerà ai vincitori 2500€ di montepremi da spendere presso le attività commerciali associate alla Proloco di Casalgrande. Parte del ricavato servirà per finanziare l’acquisto di un nuovo mezzo di soccorso per Emilia Ambulanze di Casalgrande. A partire dalle 13:30 si potrà seguire l’estrazione in diretta Facebook sulle pagine del Comune di Casalgrande e della Proloco di Casalgrande.

“Vorrei, a nome di tutto il consiglio direttivo della Pro Loco – dice Massimo Villano – , ringraziare i commercianti che hanno dato una mano a vendere i biglietti e la sensibilità di tutti i cittadini che li hanno acquistati. Ricordiamo che non solo il montepremi andrà a sostenere le attività commerciali associate alla Proloco, ma una parte dalla vendita dei biglietti, servirà appunto per contribuire all’acquisto di un nuovo mezzo di soccorso. I biglietti estratti saranno affissi presso le attività associate alla Proloco e sul sito www.comunedicasalgrande.it e www.prolocodicasalgrande.it . Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri riportati sul retro del biglietto”.