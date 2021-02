E’ stato ritrovato questa mattina in gravi condizioni in una camera d’albergo a Salvaterra il medico reggiano Valerio Annessi, 63 anni, Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia ad Indirizzo Oncologico e Ricostruttivo all’Ausl Irccs di Reggio Emilia.

Di Annessi si erano perse le tracce mercoledì pomeriggio. La famiglia, preoccupata, aveva allertato le forze dell’ordine. Le ricerche si sono concluse questa mattina. Il medico, che era stato colto da un malore, è stato trovato in gravi condizioni a Salvaterra e trasportato all’ospedale di Baggiovara, a Modena.

Il dottor Valerio Annessi – si legge nel bollettino medico dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena – si trova ricoverato in Terapia Intensiva all’Ospedale Civile di Baggiovara in condizioni critiche. In mattinata ha subito un intervento neurochirurgico in seguito ad evento celebrale acuto. La prognosi rimane riservata.

Il prossimo bollettino verrà inviato domani nel primo pomeriggio.