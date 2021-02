I Carabinieri della Stazione di Corticella, nel corso del controllo del territorio per verificare l’attuazione delle misure previste per combattere l’epidemia, hanno eseguito un ordine di carcerazione dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Pesaro, nei confronti di un 37enne italiano riconosciuto colpevole di rapina in concorso, delitto commesso nel 2013 in Gabicce Mare (PU). Risultato destinatario del provvedimento di carcerazione, il 37enne è stato perquisito ed è stato tradotto in carcere per espiare una pena complessiva di anni due di reclusione.



