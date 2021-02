Sindaco e assessori incontrano i cittadini… a distanza. In tempo di pandemia il dialogo con i residenti non si ferma: il Comune di Maranello ha organizzato per il mese di marzo quattro incontri di quartiere in modalità “online”, con gli amministratori della giunta comunale che effettueranno riunioni virtuali sulla piattaforma Google Meet. Così i tradizionali incontri di quartiere, che ogni anno vengono organizzati a Maranello e nelle località, in attesa di poter tornare ad essere effettuati in presenza, quest’anno vengono proposti sulla rete.

“Non vogliamo rinunciare al confronto con i cittadini”, spiega il sindaco Luigi Zironi. “Quello degli incontri di quartiere, solitamente organizzato nei primi mesi dell’anno, è un appuntamento tradizionale che ci permette di illustrare ai residenti le scelte dell’amministrazione e di raccogliere osservazioni dal territorio. Quest’anno purtroppo il perdurare dell’emergenza ci costringe a non svolgerli in presenza, e abbiamo pensato che le riunioni online siano una modalità comunque efficace per rapportarsi con i cittadini”.

Dunque, per tenere vivo il dialogo con i residenti, l’amministrazione comunale ha organizzato quattro incontri in modalità online. Occasioni per confrontarsi, seppure “a distanza”, sui temi più significativi per la vita di Maranello e delle sue località.

Si parte lunedì 1 marzo con un incontro dedicato alle località Bell’Italia, Fogliano, Torre Oche e San Venanzio, si prosegue mercoledì 10 con Gorzano e Torre Maina, lunedì 15 con Pozza per finire mercoledì 24 con Maranello. Tutti gli incontri si svolgono a partire dalle ore 20.30.

Per partecipare è necessario registrarsi inviando la richiesta dal sito Internet del Comune di Maranello (sezione Avvisi), indicando a quale dei quattro incontri si intende partecipare.

Nel modulo di iscrizione è anche possibile formulare una domanda, così come si potrà dialogare con gli amministratori durante le serate. Ci si può iscrivere entro e non oltre le ore 10 del giorno dell’evento. Chi ha effettuato l’iscrizione riceverà un messaggio e-mail con il link per partecipare all’incontro online.