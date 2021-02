Seconda giornata di vaccinazioni contro il COVID alle sedi vaccinali dell’Ente Fiera di Reggio Emilia e nelle sedi distrettuali, riservate per ora alle persone di 85 anni o che compiono 85 anni nel corso dell’anno e tutte le persone con più di 85 anni. A fronte di quasi 9.000 prenotazioni effettuate tramite i diversi canali disponibili, sono state vaccinate nella giornata di ieri e nella prima parte della mattina di oggi oltre 950 persone.

Si ricorda che in questa prima fase hanno diritto prioritario alla vaccinazione a domicilio le oltre 4000 persone seguite, a livello provinciale, in ADI (Assistenza Domiciliare Integrata), ADP

(Assistenza Domiciliare Programmata) o dai Servizi Infermieristici domiciliari.

A seguire saranno effettuate le vaccinazioni a domicilio richieste per persone impossibilitate a muoversi, non inserite in ADI, ADP o seguite dal Servizio Infermieristico. Le richieste di queste persone saranno valutate per capire la reale condizione di non trasportabilità.

E’ quindi estremamente importante che le richieste per queste persone siano motivate da reale ed effettiva impossibilità a muoversi per motivi sanitari e non da motivi di mera logistica o come scelta maggiormente gradita al paziente e alla famiglia, indipendentemente dalle condizioni di salute, questo anche per evitare che i tempi per la vaccinazione si allunghino.

Si ricorda inoltre che la documentazione necessaria per la vaccinazione può essere ritirata in formato cartaceo agli URP dei distretti o scaricata dal sito internet www.ausl.re.it

Dal 1° marzo potranno prenotare le persone dagli 80 agli 84 anni.

Si ricorda infine che per chi ha avuto il COVID-19 durante la seconda ondata, cioè negli ultimi mesi, è consigliabile fare la vaccinazione dopo 6 mesi dalla guarigione.

La Direzione e tutti gli operatori impegnati nell’attività vaccinale dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia ringraziano di cuore le persone anziane che in questi giorni si stanno vaccinando per la cortesia, la gentilezza e la disponibilità sempre dimostrate.

Come e dove prenotare:

nuovo numero telefonico dedicato: 0522 338799, dal lunedì al sabato dalle 7.45 alle 18.00,

agli sportelli CUP,

nelle farmacia e parafarmacie abilitate alla prenotazione,

alle segreteria dei medici di medicina generale abilitate alla prenotazione,

Online attraverso:

1. il Fascicolo Sanitario Elettronico

2. L’App ER Salute

3. Il CupWeb (www.cupweb.it)

Le persone che non sono in grado di raggiungere gli ambulatori vaccinali per impossibilità a muoversi saranno vaccinate a domicilio. In questo caso il numero da chiamare è il 0522 338700, attivo dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 18.00.

Nonostante l’Azienda abbia aumentato il personale dedicato a questa attività, è verosimile che nei primi giorni di apertura delle prenotazioni il traffico telefonico sia molto consistente. Invitiamo i cittadini ad essere pazienti e collaborativi e a riprovare in un secondo momento, assicurando che nessuno degli aventi diritto resterà senza vaccinazione.

Una ulteriore raccomandazione importante è quella di presentarsi agli ambulatori vaccinali in orario, né in anticipo né in ritardo, sia per evitare pericolosi assembramenti, sia per garantire uno scorrevole ed efficiente svolgimento dell’attività vaccinale.