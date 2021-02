Per il secondo anno consecutivo il Comune di San Prospero è tra i 26 Comuni dell’Emilia-Romagna che hanno ricevuto l’attestato di “Comune Ciclabile” dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB). Questo riconoscimento è aperto a tutti i Comuni d’Italia che promuovono azioni a favore della mobilità dolce. Il premio intende guidare e stimolare nel tempo un processo di progressiva trasformazione dei centri abitati verso una maggiore diffusione della mobilità in bicicletta.

Primo posto anche per la produzione di rifiuti indifferenziati nella categoria dei Comuni emiliano-romagnoli tra 5000 e 15000 abitanti. Il riconoscimento è arrivato da Legambiente, che ha compilato la classifica 2020 dei Comuni Ricicloni. Per il secondo anno di seguito San Prospero si è aggiudicato il primo posto per la produzione di rifiuto indifferenziato, con soli 40,4 kg annuali per abitante (tutti i dati sono reperibili sul sito www.ricicloni.it). I primi dieci Comuni della classifica regionale sono tutti della provincia di Modena. Di questi, otto sono sotto la gestione di Aimag.

“Questo a dimostrazione della bravura dei cittadini e del gestore locale dei rifiuti – commenta l’Assessore comunale all’Ambiente Antonio Capasso – Inoltre, più si è bravi e meno si paga: la tariffa rifiuti dei comuni del bacino di Aimag si conferma tra le più basse della Regione. Quanto alla produzione di rifiuto indifferenziato, nel 2021 puntiamo a raggiungere il primo posto per il terzo anno consecutivo”.