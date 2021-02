Nuvolosità variabile di tipo stratificato, con schiarite in pianura e addensamenti sui rilievi. Possibilità di deboli e irregolari piogge o pioviggini sui crinali appenninici. Temperature stazionarie o in lieve aumento: minime comprese tra 4 e 7 gradi nei capoluoghi di provincia, qualche grado in meno nelle aree di campagna. Massime comprese tra 11 e 14 gradi. Venti prevalenti sud-occidentali, deboli in pianura, moderati sui rilievi. Mare quasi calmo.

(Arpae)