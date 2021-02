Il Comune di Cavriago continua i lavori per migliorare l’efficienza e la qualità dell’illuminazione pubblica del paese. E’ di 55.000€ l’importo dei lavori che si stanno eseguendo in questi giorni in alcune vie per sostituire i vecchi lampioni con nuovi e più efficienti lampioni a LED.

In questi giorni si è completata la sostituzione in via Roncaglio, sono in fase di ultimazione i lavori in via Terenziani Poletti e si proseguirà nei prossimi giorni in via Marconi, via Fermi, via Gazzolo, via Verdi, via Ferioli, via Brodolini, via Tobagi, via Caprera e via Milazzo.

“Prosegue l’impegno dell’Amministrazione nell’ottica della sostenibilità, l’intervento si pone l’obiettivo di diminuire i consumi di energia elettrica della pubblica illuminazione stradale -afferma l’assessore all’ambiente Luca Brami – attraverso la dismissione dei vecchi impianti che utilizzavano lampade obsolete con nuovi impianti a LED, che consentono appunto un ottimo risparmio energetico e un minor impatto ambientale.

I lavori non causeranno intralcio alla viabilità.

L’Amministrazione Comunale ricorda ai cittadini che per qualsiasi problema o guasto all’illuminazione pubblica, così come per altre segnalazioni è attiva l’app Comunichiamo e il servizio telefonico e di posta elettronica di ComuneInforma (tel. 0522 373 474 – comuneinforma@comune.cavriago.re.it).