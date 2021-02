Un corso-laboratorio gratuito, rivolto a chi ha tra 8 e 12 anni di età, che, partendo da basi teoriche sulle potenzialità del fumetto, presenterà i più diffusi strumenti gratuiti online per realizzare da sé fumetti digitali, sviluppando competenze comunicative e digitali, imprescindibili per chi nasce oggi in un mondo in cui la tecnologia è parte importante della vita.

Lo organizza l’associazione di promozione sociale Civibox (www.civibox.it) in collaborazione con la Rete Net Garage e il Quartiere 4 del Comune di Modena, San Faustino, Madonnina, Quattro Ville. Si svolge in presenza in sicurezza, nel rispetto delle misure anti Covid-19 (mascherina, distanziamento, disinfezione mani) al Net Garage 2.0 di strada San Faustino 155 a Modena, in più tappe: lunedì 22 febbraio, 1 e 8 marzo dalle 17 alle 19; sabato 13 marzo dalle 16 alle 18; lunedì 15 e 22 marzo dalle 17 alle 19.

L’iscrizione è obbligatoria contattando la segreteria di Civibox, che ha sede in via degli Adelardi 4, in centro storico a Modena (aperta lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19, tel. 059 2034844, cell. 334 2617216).

“Creare un fumetto – spiegano da Civibox – aiuta a sviluppare sia l’immaginazione sia abilità utili nella scrittura e comprensione dei testi. È necessario capire i diversi stili e toni linguistici per scegliere i “balloon” giusti, sintetizzare la trama adattandola alle “strisce”, capire le relazioni fra i personaggi, conoscere il contesto storico per riprodurlo, giocare con “fabula”, intreccio e voce narrante”.

Nel corso si insegnerà a utilizzare un linguaggio di testi e immagini, che ha codici specifici (ad esempio, la forma delle nuvolette o delle vignette), per poi lavorare alle varie fasi del fumetto: idea, soggetto, ambientazione, storyboard. A lungo considerato un genere minore, il fumetto sta vivendo un periodo di riscoperta. E con le tecnologie digitali è sempre più semplice creare fumetti. Su Internet molti siti, in modo semplice e gratuito, lo consentono. I temi trattati possono essere tanti: lo sport, un viaggio, un’amicizia, la denuncia di ingiustizie… L’importante è comprendere e utilizzare la potenzialità del fumetto come “genere narrativo” e strumento per promuovere cultura e creatività digitale. Informazioni online (www.civibox.it).