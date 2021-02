Da domani, giovedì 18 febbraio, e fino a venerdì 19 marzo 2021 è possibile presentare la domanda per l’erogazione di contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (bando affitto 2021). Si tratta di un bando distrettuale che coinvolge gli otto comuni dell’Unione Bassa Reggiana (Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo).

La domanda potrà essere presentata solo online ed è necessario essere in possesso dello Spid. Ogni Comune dell’Unione Bassa Reggiana predisporrà una pagina web dalla quale il cittadino potrà accedere alla piattaforma ElixForms per compilare la domanda. Nel caso dei residenti del Comune di Guastalla, da domani il bando sarà pubblicato e accessibile dal sito istituzionale.

REQUISITI PER PRESENTARE LA DOMANDA

· avere residenza o domicilio nel Comune di Guastalla e nell’alloggio oggetto del contratto di locazione;

· possedere la titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato oppure la titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa;

· avere un valore ISEE ordinario oppure corrente nell’attestazione ISEE dell’anno 2021 (nel caso non sia disponibile si può fare domanda anche con l’ISEE dell’anno 2020) tra € 0,00 e € 17.154,00 oppure tra € 0,00 e € 35.000,00 a seconda della graduatoria alla quale di vuole accedere.

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le domande presentate verranno collocate in due graduatorie distinte:

· GRADUATORIA 1: nuclei famigliari con ISEE tra € 0,00 e € 17.154,00;

· GRADUATORIA 2: nuclei famigliari con ISEE tra € 0,00 e € 35.000,00 con calo di reddito a causa di COVID-19 (cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato o atipico, cassa integrazione sospensione o consistente riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni, cessazione o sospensione o riduzione dell’attività di libero professionista o di impresa registrata, lavoratori stagionali senza contratti in essere e in grado di documentare la prestazione lavorativa nel 2019, malattia grave o decesso di un componente il nucleo famigliare anche dovuto a cause diverse dal Covid-19).

La riduzione del reddito famigliare valutato nel trimestre marzo-aprile-maggio 2020 deve essere superiore al 20% rispetto al trimestre marzo-aprile-maggio 2019.

È possibile presentare domanda solo per una delle due graduatorie.

È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo famigliare.

Le domande saranno collocate nella graduatoria scelta in ordine decrescente di incidenza del canone di locazione annuale sul valore ISEE.

Il Comune di Guastalla trasmetterà le domande pervenute alla Regione Emilia Romagna che provvederà alla formazione della graduatoria, al calcolo del fabbisogno e al riparto delle risorse.

CASI DI ESCLUSIONE

· essere beneficiari al momento della presentazione della domanda di reddito o pensione di cittadinanza;

· aver avuto nel medesimo anno 2021 la concessione del contributo Fondo per l’ “emergenza abitativa”;

· aver avuto nel medesimo anno 2021 la concessione del contributo Fondo per la “morosità incolpevole”;

· essere assegnatari, limitatamente alle domande per la graduatoria 1, e al momento della presentazione della domanda di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

Il canone è quello annuale specificato sul contratto e comprensivo delle successive rivalutazioni ISTAT. Sono escluse le spese condominiali ed accessorie.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo è pari alla somma di tre mensilità per un massimo comunque di € 1.500,00. L’assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria fino ad esaurimento dei fondi a disposizione.

ALLEGATI

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

· attestazione ISEE;

· contratto di locazione con gli estremi della registrazione.

CONTROLLI

Il Comune di Guastalla, prima dell’erogazione del contributo, eseguirà idonei controlli al fine di verificare la veridicità dei dati contenuti nella domanda.

In particolare, verranno richiesti i seguenti documenti:

· tutte le quietanze di pagamento del canone di locazione dell’anno 2020;

· tutta la documentazione attestante la riduzione de reddito nel trimestre marzo-aprile-maggio 2020 rispetto al trimestre marzo-aprile-maggio 2019.

CONTATTI

Sportello Sociale – via IV Novembre n. 9/2, Guastalla – Ddtt.ssa Ilaria Savini – riceve solo su appuntamento telefonando al n. 0522.839749 oppure inviando una email all’indirizzo i.savini@comune.guastalla.re.it

oppure Servizi Sociali – via IV Novembre n. 9/2 – tel. 0522.839769