“Una città grande ed importante come Sassuolo ha tutto il diritto di poter contare su servizi fondamentali…” così citava giustamente il ns. Sindaco in merito all’apertura notturna delle farmacie a Sassuolo, ma sarebbe altrettanto giusto tener sgombri da ghiaccio e neve gli accessi pedonali e la fermata Autobus per l’Ospedale (soprattutto ad alcuni giorni dalla nevicata).

Allegate foto del 16/2.

(Lettera firmata)