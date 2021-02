L’Amministrazione Comunale informa che domani, mercoledì 17 febbraio, in occasione della partita di calcio Carpi-Sudtirol, nella zona dello stadio saranno in vigore dalle 14 alle 20 le seguenti modifiche alla viabilità: divieto di fermata in via Ugo da Carpi area parcheggio a nord della palestra “Gallesi” e nell’area parcheggio adiacente via Fratelli Cervi, nonché in via Fratelli Cervi nel tratto adiacente il campo da calcio (c.d. “antistadio”).

Il Comune informa inoltre che, dal 19 febbraio al 31 agosto, nelle vie Matteotti e Aldrovandi, per un cantiere edile privato sarà modificata la viabilità in questo modo: restringimento della carreggiata e divieto di sosta davanti al numero 25 di via Matteotti, alla intersezione con via Aldrovandi; divieto di sosta e restringimento della carreggiata in via Aldrovandi dal numero civico 16 al numero civico 20, fino all’intersezione con via Matteotti; divieto di transito dei pedoni sui relativi tratti di marciapiedi.