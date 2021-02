Alle ore 05:45 questa mattina due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute insieme all’autoscala a Casalfiumanese, in via Sellustra, per un incendio del tetto di una palazzina. Le attività pompieri hanno consentito lo spegnimento del rogo e il contenimento dei danni. Non risultano persone ferite.



