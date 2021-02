Il Tirolo è stato classificato dalle autorità tedesche come “zona ad altissimo rischio Covid”. Ogni camionista che entra in Germania attraverso il Tirolo deve disporre di un test Covid (test rapido antigenico con tampone) negativo e non più vecchio di 48 ore al momento dell’ingresso in Germania. Inoltre, ogni autista deve registrarsi online su https://www.einreiseanmeldung.de/#/ prima di entrare nel Paese.

Gli autisti che vogliono raggiungere la Germania tramite il Tirolo devono munirsi di un test Covid negativo redato in lingua inglese o tedesca.

L’autostrada del Brennero A22 è chiusa al traffico pesante da Verona in direzione Nord quindi per i mezzi sprovvisti di tale dichiarazione in lingua inglese o tedesca (per il traffico con destinazione in Germania o un Paese raggiungibile attraverso la Germania).

E’ consentito il transito dei mezzi con destinazione finale in Tirolo (o in Svizzera).

Le forze di polizia faranno proseguire i mezzi dotati dei requisiti richiesti in direzione Brennero esclusivamente nei numeri che consentono la massima sicurezza stradale al valico di confine.

È pertanto possibile che veicoli in possesso dei requisiti richiesti vengano deviati verso Tarvisio.

Gli autisti senza autocertificazione idonea saranno deviati verso Tarvisio.

Ulteriori informazioni saranno divulgate appena possibile.