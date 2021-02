Il capogruppo di “Insieme per San Felice” Alessandro Fortini si è dimesso dal Consiglio comunale di San Felice sul Panaro per motivi professionali. Al suo posto è subentrata Giulia Gambuzzi, 25 enne con laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie, impegnata nello sport e nel volontariato cittadini.

La surroga del consigliere dimissionario è avvenuta nel Consiglio comunale del 15 febbraio scorso. Capogruppo di “Insieme per San Felice” è stato designato Andrea Balboni, mentre al posto di Fortini nel Consiglio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, come rappresentante della minoranza consiliare di San Felice, andrà Margherita Novi. Giulia Gambuzzi è poi stata nominata, al posto di Fortini, come componente della Commissione consiliare comunale Finanza, Economia, Sicurezza, Legalità e Sviluppo Economico e della Commissione comunale per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari. Ad Alessandro Fortini un grazie da parte dell’Amministrazione comunale per l’impegno e il senso civico dimostrati e un caloroso benvenuto a Giulia Gambuzzi.