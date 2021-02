Giovedì 18 febbraio avranno inizio i lavori per la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e verticale e per la costruzione di una piccola rotatoria nella centralissima via Roma, all’incrocio con via Gazzolo.

Lo scorso anno i residenti e il Comune si erano incontrati per decidere insieme quali soluzioni realizzare per migliorare la viabilità nella via: tecnici, amministratori e abitanti della zona si erano trovati in strada e avevano discusso sulle possibili soluzioni da adottare.

Emerse la necessità di trovare una forma di regolamentazione del traffico proprio nell’incrocio tra via Roma e via Gazzolo: soprattutto infatti negli orari in cui i genitori accompagnano i figli a prendere il treno si creano assembramenti caotici, le macchine attraversano l’incrocio in maniera pericolosa e inadeguata.

“Via x via” è la nuova modalità di interazione con i cittadini che il Comune di Cavriago ha promosso realizzando incontri in aree del paese, con l’obiettivo di incontrare i cavriaghesi proprio “via per via” e per poter coinvolgerli nel prendere decisioni che riguardano la loro zona di residenza.

“Ci incontreremo tra un anno” afferma l’Assessore Luca Brami, promotore di questa nuova modalità di interazione, “e verificheremo insieme ai residenti se la soluzione scelta avrà effettivamente migliorato la viabilità dell’incrocio. In via Roma infatti la viabilità è considerata da alcuni residenti come poco regolamentata, soprattutto negli orari di punta, dato che molte auto si riversano nel piazzale della stazione. La segnaletica e le infrastrutture non risolveranno tutti i problemi, ma confidiamo siano uno strumento per modificare i comportamenti inadeguati e pericolosi di chi percorre le strade del paese. È evidente inoltre come il valore aggiunto di un’iniziativa come ‘Via X Via’ sia anche quello di creare nuovi legami che rafforzano il tessuto sociale del paese”, conclude Brami.