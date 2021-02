È partita ieri, anche nel territorio della Bassa reggiana la vaccinazione anticovid-19 dei cittadini dagli 80 anni in su.

Ecco il calendario delle prenotazioni:

· da lunedì 15 febbraio prenotazioni aperte per le persone nate nel 1936 o negli anni precedenti;

· da lunedì 1° marzo prenotazioni aperte per le persone nate dal 1937 al 1941 compresi.

Come si può prenotare:

· Recandosi agli sportelli dei Centri Unici di prenotazione (CUP presso l’Ospedale Civile di Guastalla in via Donatori di Sangue 1 o presso Medicina 2000 in piazza Primo Maggio 13)

· Recandosi in Farmacia (farmacia dr. Casari e farmacia dr. Manganelli in centro storico, farmacia dr. De Carli a Pieve)

· Online attraverso:

-il Fascicolo Sanitario Elettronico

-l’App ER Salute

-il CupWeb (www.cupweb.it)

Non serve la prescrizione medica: bastano i dati anagrafici (nome cognome data e luogo di nascita) o in alternativa il codice fiscale.

All’atto della prenotazione al cittadino saranno comunicati la data, il luogo dove recarsi e tutte le ulteriori informazioni necessarie.

Per le persone che non possono recarsi autonomamente o non possono essere trasportate nei luoghi preposti per la somministrazione della vaccinazione, l’ASL sta completando la definizione delle modalità per la somministrazione del vaccino a domicilio (solo per i casi di effettiva difficoltà di deambulazione).

È possibile, per avere tutte le informazioni sempre aggiornate, consultare il sito ER-Salute: https://salute.regione.emilia-romagna.it/