Sono aperte le iscrizioni al Nido ed alle Scuole dell’Infanzia comunali e parrocchiali del Comune di Sant’Ilario dal 1 febbraio al 13 marzo 2021.

Questi servizi sono una preziosa risorsa educativa per le famiglie e godono di un favore che si consolida nel tempo consentendo ai genitori di far fare ai bambini esperienze in comunità, ricevendo stimoli cognitivi, sociali e relazionali in ambienti accoglienti e ricchi di proposte. Le procedure di iscrizione ai servizi comunali sono esclusivamente on line, sono previsti appuntamenti informativi per visite e presentazione delle strutture negli open day programmati nel mese di febbraio. Tutte le informazioni sono sul sito del Comune www.comune.santilariodenza.re.it

“Negli ultimi anni la natalità in Italia è in forte calo – commenta Viviana Tanzi, Assessore alla scuola del Comune di Sant’Ilario – ed anche nel territorio reggiano si evidenzia questo fenomeno allarmante. Le motivazioni sono molteplici e la sindrome delle culle vuote ha colpito pesantemente nell’anno appena trascorso con la pandemia che ha dato un ulteriore forte contributo. Proprio la scarsa natalità rende più preziosi questi servizi che rappresentano un aiuto fondamentale per le famiglie impegnate nel lavoro, ma anche per la funzione sociale che rivestono. Contrastano l’isolamento, stimolano gli apprendimenti, sostengono la sperimentazione di forme di relazione e socializzazione che consentiranno ai piccoli di diventare g più consapevoli e responsabili. La prima scolarizzazione che si offre ai bambini da 0 a 6 anni – conclude Tanzi – è infatti riconosciuta come essenziale per contrastare disuguaglianze e disagio”.