Variabile con nubi più compatte sui crinali appenninici occidentali, dove non si escludono deboli piogge nel corso della sera. Temperature in progressivo aumento. Valori minimi tra 0 e -4 gradi, valori massimi tra 8 e 10 gradi. Venti deboli-moderati sud-occidentali lungo i rilievi con locali rinforzi sulle aree di crinale. Deboli in prevalenza da sud-est sulle aree pianeggianti. Mare poco mosso.

(Arpae)