Nella giornata di oggi, 15 febbraio, compie ben 101 anni la fioranese Oriele Casolari. Il Sindaco Francesco Tosi si è recato presso il suo domicilio per rallegrarsi con lei e i familiari di un traguardo così importante.

Oriele Casolari abita nel Comune di Fiorano Modenese dal 1941, anno in cui sposò Lorenzo Stefani, che abitava a Nirano. Insieme hanno avuto 4 figlie. La signora Oriele ha gestito uno storico negozio di generi alimentari – che si trovava praticamente sotto casa – per circa vent’anni, da quando la merce si vendeva sfusa e i conti si facevano con la matita. Oriele continua a essere una donna lucidissima e prima di questo periodo di pandemia giocava alle carte nel salone della Parrocchia o in casa di amiche nelle vicinanze. Il suo secolo di vita, appena superato, gli ha fatto vivere molti dei momenti drammatici dello scorso secolo, primo fra tutti la Guerra Mondiale. Ora a causa del Coronavirus è costretta ad isolarsi in casa, e sente molto la mancanza delle relazioni umane, ma non perde la fiducia nel futuro…