Per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 15, alle 6:00 di martedì 16 febbraio, per chi percorre la A14 Bologna-Taranto e proviene dalla A1 Milano-Napoli, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.

In alternativa, chi proviene da Milano o da Firenze ed è diretto verso Padova, potrà uscire alla stazione di Bologna Fiera sulla A14 e rientrare, dalla stessa, per proseguire in direzione di Padova.



