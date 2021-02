Sono aperti agli studenti di tutti gli atenei regionali gli incontri on line sulle opportunità di mobilità europea proposti dall’Ufficio progetti europei del Comune di Modena, e realizzati in collaborazione con Er.Go, l’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, che partono mercoledì 17 febbraio e proseguono per i prossimi mesi.

Il primo appuntamento, in programma, appunto, mercoledì 17 febbraio alle 14.30, sarà dedicato alle possibilità di lavoro nell’Unione Europea attraverso “Eures”, il portale europeo dedicato alla mobilità professionale, con approfondimenti sulla rete europea dei servizi pubblici per l’impiego e sulle relative banche dati.

La partecipazione è aperta a tutti gli studenti universitari della regione, che possono iscriversi autonomamente dal link messo a disposizione da Er.go (https://dossier.er-go.it/versoillavoro/calendario.php).

Gli incontri si svolgono nell’ambito della convenzione sottoscritta nelle scorse settimane tra il Comune di Modena ed Er.Go che conferma e amplia a tutta le regione la collaborazione attiva già da diversi anni con l’Ufficio progetti europei del Comune per la realizzazione di incontri di orientamento sulle opportunità di mobilità internazionale per laureandi e neolaureati. La necessità di prevedere gli incontri in modalità a distanza, infatti, permette di aprirli agli studenti di tutti gli atenei dell’Emilia Romagna.

Sono una quindicina gli incontri già previsti e che saranno tenuti da un’operatrice specializzata dell’Ufficio progetti europei del Comune di Modena: dopo quello di mercoledì 17 febbraio, anche i due successivi (in programma il 22 e il 24 febbraio) saranno dedicati alla piattaforma Eures. Nelle altre date, che saranno definite una volta usciti i nuovi programmi europei 2021-2027, si parlerà anche dei programmi dei Corpi europei di solidarietà, di volontariato rivolto alle popolazioni dell’Unione e di EU Aid volunteers, che sostiene la mobilità dei volontari alla cooperazione internazionale.

ATTIVO NUOVO SITO DIDATTICO SULLA CITTADINANZA

Cos’è e come funziona l’Unione europea? Quali sono i suoi obiettivi politici e come vengono tradotti in progetti concreti? E ancora, quali sono i temi all’ordine del giorno del Parlamento europeo? Le risposte a tutte queste domande si possono trovare sul nuovo sito “Educare all’Europa” (https://sites.google.com/view/educare-alleuropa) realizzato dall’Ufficio progetti europei del Comune di Modena per accompagnare l’attività didattica delle classi che partecipano agli incontri di “Educare alla cittadinanza europea”, che quest’anno si svolgono in modalità digitale.

Il sito, accessibile liberamente a tutti gli interessati, propone video, pubblicazioni, infografiche e link utili a docenti e studenti interessati ad approfondire i temi legati all’Unione europea e a seguirne l’attività. Quattro i macro temi proposti: l’Agenda dell’Unione, con gli argomenti all’ordine del giorno; la Stampa, per seguire in diretta l’attualità; UE, con le informazioni introduttive sull’Unione europea, e Come funziona l’Unione europea. Da ognuno di questi titoli inizia un percorso fatto di video, documenti di approfondimento e link a siti utili, alcuni direttamente dell’Unione in un percorso che ognuno può costruirsi su misura, ricco di informazioni e stimoli di riflessione.

Il progetto “Educare alla cittadinanza europea”, pensato per gli studenti delle scuole medie e superiori, ha l’obiettivo di rendere i ragazzi consapevoli della loro appartenenza all’Unione europea a di favorire lo sviluppo di una cittadinanza responsabile e attiva. All’edizione 2019-2020 (realizzata parte in presenza e parte a distanza) hanno partecipato oltre cento classi e circa duemila studenti.