Il Gruppo Imprese Artigiane organizza, per il prossimo 16 Febbraio alle 16.30, in collaborazione con UniCredit, Alibaba.com e Google, un webinar per approfondire le più recenti strategie per favorire l’esportazione delle imprese del Made in Italy in modalità completamente digitale, ed illustrare i nuovi trend del marketing online. Dopo i saluti iniziali di Giuseppe Iotti, Presidente GIA e di Livio Stellati, Responsabile Territorial Relations Centro Nord UniCredit, Marco Wallner, Responsabile Corporate Commercial Synergies, Corporate sales & Marketing Italy UniCredit, presenterà il servizio per la digitalizzazione delle imprese “UniCredit EasyPack”. Seguirà l’intervento di Nicola Carone, New Business Executive Google Italia, che illustrerà il supporto che le piattaforme di Google offrono alle vendite online. Infine Luca Curtarelli, Head of Business Development Alibaba.com Italia, spiegherà come funziona la più grande piattaforma di scambio online b2b del mondo. E’ possibile richiedere il link per partecipare al webinar alla Segreteria Organizzativa del Gruppo imprese Artigiane.

“Le restrizioni legate alla pandemia, commenta Giuseppe Iotti, Presidente GIA, hanno accelerato il processo di digitalizzazione delle imprese e reso più impellente la necessità per le aziende che si rivolgono ai mercati esteri di conoscere ed utilizzare i canali digitali, che sono sempre più rilevanti sia per le aziende B2C che B2B. Il webinar ci permetterà di sapere quali azioni attivare per costruire un export online di successo, sfruttando gli strumenti e le piattaforme più idonee per i diversi contesti di mercato”.

“L’emergenza sanitaria causata dal Covid19 – sottolinea Livio Stellati, Responsabile Territorial Relations Centro Nord UniCredit – ha imposto drastici cambiamenti nelle abitudini e creato nuove esigenze. UniCredit percepisce forte la responsabilità di continuare a garantire in concreto il proprio sostegno all’economia del territorio, rafforzando l’impegno a favore del tessuto imprenditoriale per sostenerne e agevolarne lo sviluppo. Siamo e restiamo al fianco degli imprenditori, anche con iniziative come questo webinar di approfondimento sui temi dell’export, organizzato in sinergia con GIA. UniCredit sostiene, nei fatti, la crescita delle imprese che vogliono aprirsi ai mercati esteri. E lo fa con strumenti mirati come Easypack, capace di offrire soluzioni ad alto valore aggiunto per semplificare le procedure e i processi coinvolti nell’e-commerce B2B e B2C grazie alla partnership di UniCredit con Alibaba.com e Google permettendo alle imprese l’accesso al più importante market-place B2B e ad una vetrina digitale aperta sul mondo, personalizzata e distintiva”.