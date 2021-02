Ieri poco prima delle 19:00 i Vigili del fuoco hanno soccorso una persona in località Granaglione nei pressi della SP 55. Si tratta di un uomo caduto in una scarpata dopo essere sceso dall’auto parcheggiata a bordo strada. Sul posto sono intervenute due squadre dei pompieri assieme al nucleo SAF (speleo alpino fluviale) del Comando VF di Bologna. L’infortunato è stato recuperato dai Vigili del fuoco in collaborazione con personale del soccorso alpino. Presenti anche carabinieri e 118.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013