Questa notte i carabinieri di Carpi hanno fermato un uomo di 35 anni, originario della Tunisia, poiché poco prima, presso la sua abitazione, a seguito di un diverbio scaturito per questioni futili, in presenza dei figli minori di anni 12 e 5, ha percosso la moglie, procurandole un trauma poli contusivo giudicato guaribile in giorni 10. La Donna e i bambini sono stati affidati ai servizi sociali.



