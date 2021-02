Ieri, nel corso della nottata i carabinieri della compagnia di Pavullo nel Frignano hanno denunciato per false dichiarazioni a pubblico ufficiale una 22enne del luogo, già nota alle forze dell’ordine, controllata e sorpresa con una dose di eroina.

All’atto del controllo, la donna, per non farsi identificare, ha dato false generalità ai militari, i quali tuttavia non ci hanno messo molto a scoprire la verità e denunciare il fatto, segnalando altresì la giovane per detenzione di stupefacenti.