UniCredit, attraverso il suo programma Social Impact Banking, e CNA Impresa Donna, promuovono un ciclo di webinar gratuiti per favorire l’educazione all’imprenditorialità delle aziende al femminile, sposando il 17esimo degli “Obiettivi per lo sviluppo Sostenibile” dell’ONU.

In un contesto di generale emergenza sanitaria che ha colpito i più svariati settori, in particolare l’occupazione e l’imprenditorialità femminile, UniCredit, insieme al partner CNA, sostiene le aziende femminili e quelle che offrono servizi alle famiglie, contribuendo così alla crescita economica e sociale dei territori in cui il Gruppo opera.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di migliorare le conoscenze sui temi del credito e della finanza imprenditoriale, aumentando la consapevolezza dei bisogni delle neo-imprenditrici e delle possibili soluzioni finanziarie offerte dal mercato per le microimprese. Gli interventi formativi hanno l’obiettivo di aumentare le conoscenze e la consapevolezza delle partecipanti sui temi del fare impresa e saranno gestiti dagli educatori UniGens, associazione di volontariato di competenza formata da dipendenti ed ex dipendenti UniCredit con una significativa esperienza professionale.

Il percorso è articolato in nove incontri, disponibili online, con cadenza bisettimanale, a partire dal 16 febbraio, dalle 16.30 alle 18, sulla piattaforma formativa di CNA. Tutti gli interventi dei relatori verranno registrati e rimarranno a disposizione degli utenti.

Sette le tematiche che verranno prese in esame: i servizi che il sistema bancario mette a disposizione delle imprese; pagamenti digitali e multicanalità; business plan con panoramica sui principali strumenti per l’analisi e la valutazione della propria impresa; criteri con cui la banca valuta la concessione del credito; forma assicurativa adatta all’impresa; investimenti consapevoli, diversificazione e pianificazione.

Di seguito i dettagli dei corsi:

16 febbraio – Servizi della Banca per l’impresa;

2 marzo – Monetica digitale e multicanalità;

16 marzo – Fare Impresa (1° modulo);

30 marzo – Fare Impresa (2° modulo);

13 aprile – I Finanziamenti (1° modulo);

27 aprile – I Finanziamenti (2° modulo);

11 maggio – Il Welfare;

25 maggio – Investimenti consapevoli e Welfare aziendale;

8 giugno – Finanza comportamentale.

Le iscrizioni, aperte fino al 14 febbraio, sono riservate alle socie CNA e disponibili al sito www.cna.it/area-tematica/donne/