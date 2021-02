A poco più di un anno dalla scomparsa, l’Archivio Storico del Comune di Modena ricorda Giordano Bertuzzi (Modena 1934-2019), studioso dai molteplici interessi, docente, anima e motore della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi per quasi cinquant’anni, autore di numerose pubblicazioni in particolare sulla storia ducale e sulle trasformazioni edilizie della città di Modena fino al XX secolo, queste ultime recentemente digitalizzate.

Lo fa domani alle 11, con un dibattito in diretta streaming tra Angelo Spaggiari, Presidente della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi, Matteo Agnoletto, docente presso la Scuola di Ingegneria e Architettura dell’Università di Bologna e l’architetto Giovanni Cerfogli (la diretta è su http://www.agomodena.it sulle pagine facebook di Ago e Archiviostorico.modena, YouTube Biblioteche Modena e Archivio Storico).

La prima stagione del programma di Ago è dedicata proprio alla trasmissione, al futuro del patrimonio culturale garantito dalle piattaforme digitali, ai loro usi e alle potenzialità di elaborazione culturale e artistica che esse possiedono. Il programma si snoda attraverso lezioni magistrali e conversazioni, release di patrimonio digitalizzato, installazioni artistiche: dieci appuntamenti in meno di un mese, in diretta streaming sul sito e sui social di AGO, in attesa di poter accogliere il pubblico in presenza.