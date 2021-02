Weekend intenso per le formazioni targate Green Warriors Sassuolo impegnate nei campionati di Serie.

Ad aprire le danze saranno le ragazze della Serie C, in campo questa sera al Pala Consolata. Alle 20.30 capitan Cangini e compagne riceveranno il Volley Carpaneto Piacenza nel match valido per la prima giornata del cmapionato regionale di Serie C (girone A).

Domani sarà poi la volta della Serie B2, impegnata nell’ennesimo derby che il (mini) girone F2 propone: dopo il Volley Academy Modena e la Stadium Mirandola, Mammini e compagne affronteranno la Moma Anderlini, nel match valido per la quarta giornata. Oltre che derby particolarmente sentito, il match di domani sarà importante anche in ottica classifica generale: le neroverdi – attualmente prime a punteggio pieno con 9 punti – andranno alla ricerca del poker di vittorie mentre le modenesi di coach Maioli tenteranno il sorpasso. Fischio di inizio alle 20.30.

A chiudere il weekend delle formazioni neroverdi sarà la Serie A2: domenica, a tre settimane dall’ultimo match disputato, Dhimitraidhi e compagne cercheranno di riprendere il ritmo partita, sfidando in un allenamento congiunto la Omag San Giovanni di Marignano, formazione del girone Est che – a differenza delle neroevrdi – è ormai già certa della sua partecipazione alla prossima Poule Promozione. Fischio di inizio alle 17.00.