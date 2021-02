Confindustria Emilia Area Centro e i sindacati CGIL-CISL-UIL della Città Metropolitana di Bologna, per fronteggiare le gravi difficoltà che molte famiglie e persone stanno affrontando in questo periodo a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, hanno deciso congiuntamente di sostenere un impegno di solidarietà al fine di garantire parità di accesso ai beni primari per tutte le persone in difficoltà.

L’accordo è finalizzato a promuovere una raccolta di contributi volontari tra i lavoratori, l’equivalente di un’ora di lavoro, e l’equivalente contributo, dove si registrino le condizioni, da parte delle imprese.

Tali contributi verranno raccolti tramite un conto corrente bancario dedicato al Fondo Sociale di Comunità e messo a disposizione dalla Città Metropolitana di Bologna. Tutte le informazioni e l’avanzamento dell’iniziativa saranno disponibili sul sito www.dareperfare.it