“Che sport pratichi? Con quale frequenza? Che giudizio dai dell’offerta sportiva a Castelfranco?” Queste sono solo alcune delle domande contenute nel questionario al quale chi fa sport a Castelfranco – ragazzi e ragazze, giovani e adulti – può rispondere da oggi fino al 7 marzo 2021.

Si tratta del secondo momento di consultazione della comunità, previsto dal progetto “Castelfranco una città per lo sport” realizzato dal Comune di Castelfranco Emilia, con il supporto dello studio di consulenza SG Plus: dopo una prima fase di ascolto che ha coinvolto il mondo delle società e associazioni sportive, ora si apre, infatti, quella rivolta a chi pratica attività sportiva.

Nei prossimi giorni sarà possibile, per tutti coloro che – più o meno frequentemente – praticano attività motoria e sportiva a Castelfranco Emilia (sia presso società sportive, sia in maniera libera), compilare un questionario on line sul sito del Comune, nel quale indicare modalità di pratica, interessi, punti di forza e criticità dello sport locale e fornire, inoltre, spunti e suggerimenti per il futuro.

Questa è una fase importante del progetto “Castelfranco una città per lo sport”, perché fornirà al Comune anche quelle informazioni (difficilmente acquisibili attraverso vie istituzionali e formali) che riguardano chi pratica sport individualmente: la conoscenza delle abitudini, delle esigenze e delle aspettative permetterà al Comune di avere un quadro il più possibile completo sulla pratica sportiva locale e immaginare il futuro dello sport cittadino.

“A questo secondo questionario” aggiunge l’assessore allo Sport, Leonardo Pastore “seguirà un terzo momento di ascolto rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Questo percorso, attraverso la partecipazione e la condivisione, porterà il Comune ad immaginare lo sport di domani e ad incrementare l’offerta sportiva a servizio della cittadinanza e di chi pratica sport in città”.

La compilazione del questionario sarà aperta fino al 7 marzo 2021 collegandosi alla notizia pubblicata sul sito della Città di Castelfranco Emilia.