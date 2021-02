La Pallacanestro Scandiano, sentito anche il parere dei suoi atleti, ufficializza la propria scelta di prender parte ai campionati di Serie C Silver maschile e di Serie B femminile per la stagione in corso.

“Penso sia giusto ripartire – spiega il presidente del club, Lucky Belisario – in particolare nei confronti dei tesserati che hanno voglia di praticare questo bellissimo sport. I protocolli emanati dalla FIP ci lasciano sereni, per cui abbiamo scelto di fare questo tentativo, peraltro cercando di andare addirittura oltre e rendendo le norme ancora più stringenti e rigorose”. Già, perché l’attenzione è e resta massima: “E’ nostro dovere dare ai nostri ragazzi la massima sicurezza. Noi, lo ribadisco, ripartiremo con tutti i parametri in regola, sia a livello senior che giovanile: per farlo, abbiamo coinvolto i nostri allenatori, che si stanno adoperando al massimo, e le famiglie, che hanno dato il loro assenso”.

(Addetto stampa Pallacanestro Scandiano)