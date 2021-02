Si è svolta questa mattina, presso il parco delle Rimembranze in viale XX Settembre, la cerimonia della posa di una corona d’alloro in occasione del Giorno del Ricordo 2021. Una cerimonia ristretta, in ottemperanza alle normative volte al contenimento del contagio da Covid -19 che impongono il distanziamento sociale ed il divieto di assembramenti.

“Una giornata che va celebrata nel migliore dei modi – ha detto il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – ancor di più nelle scuole, tra gli studenti, affinchè il ricordo di persone barbaramente trucidate per la sola colpa di essere italiani e per troppo tempo dimenticate anche dalla loro nazione, venga tramandato nel tempo in modo che atrocità del genere non si ripetano mai più”.

Nell’occasione è stato realizzato un video.