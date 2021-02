A seguito dell’episodio di imbrattamento dei muri di una scuola comunale, avvenuto nei giorni scorsi, il Sindaco Tosi scrive ai Carabinieri per la bravura nell’aver colto sul fatto il vandalo.

********

Stim.mo

Luogotenente Lorenzo Mosto

Comandante della stazione dei Carabinieri di Fiorano Modenese

Stimato Comandante,

voglia accettare i rallegramenti miei personali e di tutta la cittadinanza che ho l’onore di rappresentare, per il successo ottenuto dai “nostri” carabinieri nel cogliere sul fatto due cittadini maggiorenni che stavano imbrattando i muri delle scuole Menotti di Spezzano.

A Lei e ai Suoi collaboratori va il nostro vivo ringraziamento. La soddisfazione per questo successo, tuttavia, non può non unirsi al doloroso rammarico nel constatare che cittadini della nostra comunità scendono così in basso nei loro comportamenti, segno di assenza di senso civico.

Rendere poi oggetto di tali atti, purtroppo già rinvenuti sul nostro territorio, ad una scuola rende ancor più condannabile il gesto. La scuola deve essere il centro della educazione, della conoscenza, della bellezza, della coscienza di essere una comunità. Mi dispiace per queste persone, certamente non consapevoli della gravità del proprio atto.

Auspico una loro riflessione e l’approdo al ravvedimento. Costoro si faranno carico di risarcire alla comunità il danno materiale procurato, tuttavia il danno morale e il degrado civile di chi danneggia la cosa pubblica rimangono.

Rinnovando sentimenti di gratitudine per la collaborazione, porgo cordiali saluti

Francesco Tosi