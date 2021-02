Sono terminati nei giorni scorsi presso il quartiere Ancora i lavori di sistemazione e messa a norma dell’impianto di sollevamento delle acque nel sottopassaggio all’altezza del Comparto W.

Il sottopassaggio, spesso oggetto di allagamenti in caso di piogge abbondanti, è stato completamente rinnovato con la sistemazione e la messa a norma delle pompe esistenti, ma anche potenziato con l’aggiunta di ulteriori pompe per il sollevamento delle acque onde evitare il ripetersi di allagamenti che, inevitabilmente, portavano alla chiusura al transito.

“La situazione – afferma il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – era figlia di una mancata manutenzione che durava ormai da anni e che, col passare del tempo, era diventata insostenibile. Alla prima pioggia un po’ abbondante eravamo costretti a chiudere il transito nel sottopassaggio perché le pompe idrauliche erano sottodimensionate per espellere l’acqua che inesorabilmente allagava la carreggiata. Un intervento a cui abbiamo messo la massima priorità sin dai primi mesi del nostro insediamento e che, finalmente siamo riusciti a portare a termine: d’ora in poi, salvo naturalmente eventi atmosferici di portata eccezionale, il transito nel sottopassaggio del Comparto W sarà sempre garantito ed in totale sicurezza.

Quello del Comparto W – conclude il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – non è l’unico sottopassaggio che necessita di manutenzioni straordinarie, alle pompe idrauliche e non solo, sempre a causa di mancate manutenzioni e potenziamenti che si trascinano ormai da tanti anni: nei prossimi mesi interverremo anche negli altri”.