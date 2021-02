I Carabinieri della Stazione di Ozzano Emilia hanno arrestato un 56enne italiano per atti persecutori. L’uomo è finito in manette mentre si stava aggirando sotto l’abitazione della sua ex fidanzata perché non accettava la fine della relazione sentimentale. Al momento dell’arresto l’uomo ha tentato di giustificare la sua presenza dicendo di avere un appuntamento con la donna, circostanza rivelatasi poi falsa dai militari che hanno svolto altri accertamenti.

Il 56enne, subito dopo la fine della relazione sentimentale, aveva iniziato a perseguitare la donna, minacciandola di morte e pedinandola, come accaduto in passato quando, durante un inseguimento automobilistico, aveva tentato di farla finire fuori strada speronandola con un furgone. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 56enne è stato tradotto in carcere.