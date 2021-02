Ottime le prestazioni degli atleti modenesi in gara a partire dai 1500 stile libero di apertura con il successo nella cat M50 di Massimo Moruzzi (Pol. Olimpia Vignola) seguito al 2° posto da Raffaele Gambigliani Zoccoli (Sea Sub) ed il primo posto per Andrea Gibellini (Maranello Nuoto) nella cat M55.

Nei 200 stile libero M40 femminile il titolo regionale di categoria va ad Alessandra Lisotti, nella M45 si impone Manuela Mezzadri (che bissa anche nei 50 farfalla) che fa doppietta con Jessica Foroni 2^, tutte e 3 appartenenti a Sea Sub

Nei 100 stile libero cat M25 ottimo tempo per Matteo Muzzioli (Sweet Team) che vince la gara in 52″65 con al 3° posto il compagno di squadra Pietro Basile. Quarto della M30 Carlo Vitiello (Sea Sub).

Nei 100 dorso, 1^ Manuela Giovanardi e 3^ Marinella Santi (M50 della Sea Sub) che ripetono il risultato anche nei 50 stile, 3° posto per Roberto Vignocchi (M50 Sea Sub) e oro per Antonio Serra nella M60 (Sea), che sarà 2° nei 50 stile.

I misti vedono il dominio del N.C. Sassuolo. Nei 100 Lorenzo Bigi vince gara e classifica M30 così come nei 200 si destreggia sempre alla grande Alessandro Cuoghi che con 2’06”71 oltre al miglior tempo assoluto e si aggiudica la categoria M30.