Dal 2021, con l’efficacia della Brexit, ADM Ufficio di Modena è sempre più impegnato al fianco delle imprese, con particolare riferimento agli aspetti tributari ed extra tributari connessi all’ambito doganale ed a quello delle accise.

Gli interventi dell’Ufficio sono volti sia a supportare e controllare i flussi commerciali già in essere, che ad agevolare nuove scelte logistiche e di investimento: significativa, in questo senso, la scelta operata da aziende di rilevanza nazionale ed internazionale (tra le quali un importante corriere) di creare in Provincia di Modena veri e propri “poli logistici” dedicati alla Brexit, ove vengono concentrati tutti i relativi traffici nazionali autotrasportati da e per la Gran Bretagna.

In tale contesto, l’Ufficio sta svolgendo la sua consueta attività per il rilascio delle semplificazioni doganali previste dalla normativa Unionale: tra queste, l’autorizzazione di numerosi luoghi approvati, per la presentazione e la disponibilità per i controlli delle merci in un luogo diverso dalla dogana, ed il rilascio di un cospicuo numero di iscrizioni nel Sistema Rex che permette di certificare l’origine preferenziale della merce degli esportatori dell’UE.

I primi dati dell’attività doganale del 2021 confermano la rilevanza dell’attività dell’Ufficio. Già nelle prime settimane, il volume di traffici, con la spinta delle movimentazioni con il Regno Unito, è aumentato notevolmente, mostrando un trend di crescita tre volte superiore a quello dello scorso anno: nel solo mese di gennaio 2021, risultano più di 24.000 operazioni doganali effettuate presso l’Ufficio, contro le 6.500 circa dello scorso anno per lo stesso mese; l’aumento è in larga parte relativo proprio alle movimentazioni da e per la Gran Bretagna.