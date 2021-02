In occasione dell’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, ex Questore di Fiume, morto nel 1945 nel campo di concentramento nazista di Dachau, Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato migliaia di ebrei italiani e stranieri, domani 10 febbraio 2021, alle ore 10.00, verrà deposta in suo ricordo una corona di alloro dinanzi alla stele a lui dedicata nel piazzale antistante la Questura.



