Ha destato commozione anche a Modena la morte di Franco Marini, segretario generale della Cisl dal 1985 al 1991 ed ex presidente del Senato e ministro del Lavoro, scomparso a 87 anni. Proprio durante la sua lunga militanza nel sindacato Marini è venuto spesso nella nostra provincia.

«Ero un giovanissimo operatore dei ceramisti Cisl quando Franco Marini partecipò il 21 ottobre 1988 a una nostra iniziativa, intitolata la Festa della Solidarietà, che si tenne alla Terme della Salvarola a Sassuolo – ricorda il segretario generale della Cisl Emilia Centrale William Ballotta – Al termine mi chiesero di fare da battistrada alla sua auto e alla scorta fino all’autostrada. Prima di entrare al casello di Modena Nord, Marini scese dall’auto per ringraziarmi e salutarmi con un calore che non mi aspettavo. Credo che quel gesto rappresenti benissimo il carattere di un uomo che ha dato tanto non solo alla Cisl, ma a tutto il nostro Paese».

***

«Un vero e proprio riferimento per i cattolici democratici che in lui trovavano un interlocutore attento, autorevole e libero». Con queste parole il Presidente della Provincia di Modena Gian Domenico Tomei ricorda Franco Marini. Come ricorda Tomei, «Franco Marini è stato segretario generale della Cisl, poi presidente del Senato e ministro del Lavoro, senza dimenticare il suo impegno come segretario del Partito popolare italiano e in Europa come europarlamentare. Un Uomo “del dialogo”, sempre attento a costruire relazioni nell’interesse del Paese. Dalla “sinistra sociale” della DC, alla Margherita, al Partito democratico, di cui è stato un fondatore, Franco è sempre rimasto fedele ai suoi valori e ai suoi ideali. Un Uomo “del dialogo”, – sottolinea Tomei – sempre attento a costruire relazioni nell’interesse del Paese. Dalla “sinistra sociale della DC, alla Margherita, al Partito democratico, di cui è stato un fondatore, Franco è sempre rimasto un vero e proprio riferimento per i cattolici democratici che in lui trovavano un interlocutore attento, autorevole e libero. Il Covid si è portato via anche lui, a 87 anni». Tomei conclude il suo pensiero ricordando «la sua capacità di saper vivere il servizio politico come impegno per la comunità e come ha ricordato l’amico Pierluigi Castagnetti, Franco Marini era un “uomo integro, forte e fedele a un grande ideale: la libertà come presupposto della democrazia e della giustizia. Quella vera”».