Nel pomeriggio del 1° febbraio 2021, a Lama Mocogno, un soggetto travisato si era furtivamente introdotto nell’abitazione di una 74enne, minacciandola di morte qualora non gli avesse consegnato il denaro in suo possesso e colpendola al volto tanto da costringerla a consegnargli circa 1000 euro, dandosi quindi ad una precipitosa fuga. Solo dopo aver recuperato le forze, l’anziana donna contattava le Forze dell’Ordine che giungevano tempestivamente, soccorrendola e raccogliendo le prime informazioni per avviare una rapida attività d’indagine.

La conoscenza del territorio e dei personaggi di interesse operativo dell’area da parte dei Reparti dell’Arma, hanno permesso di concentrare l’attenzione investigativa su un 25enne nordafricano domiciliato in Appennino e già noto alle forze dell’ordine.

Il predetto, immediatamente e attivamente ricercato, è stato individuato poco dopo nei pressi dell’autostazione di Pavullo nel Frignano dove, notata la presenza dei militari, ha tentato subito di darsi alla fuga nel centro cittadino, venendo tuttavia immediatamente intercettato e bloccato.

I preliminari accertamenti hanno permesso ai carabinieri della Compagnia di Pavullo nel Frignano di raccogliere tutta una serie di elementi, partendo dagli spostamenti effettuati dall’uomo agli indumenti indossati, fino ad arrivare a denaro per circa 600 euro trovato all’interno della sua abitazione, ritenuto il parziale provento del reato, indizi che hanno consentito, in prima battuta, ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Lama Mocogno, in coordinamento con la Procura della Repubblica di Modena, di operare l’arresto la persona per estorsione e lesioni personali pluriaggravate, provvedimento cautelare successivamente convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena che ha disposto gli arresti domiciliari.