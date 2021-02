SALERNO (ITALPRESS) – McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald in campo per la solidarietà, in sinergia con Banco Alimentare Onlus, al fianco delle comunità locali, per fronteggiare il preoccupante aumento delle nuove povertà.

E’ stata presentata l’iniziativa “Sempre aperti a donare”, che prevede la distribuzione di circa 400 pasti caldi a settimana, di cui 200 per la provincia di Salerno e 200 per la provincia di Potenza, fino a fine marzo, a favore delle associazioni di volontariato per sostenere le fasce sociali più deboli in un momento di grave emergenza sociale acuita dalla pandemia.

“E’ stato messo a punto un progetto di ampio respiro, a sostegno delle fasce più fragili – esordisce Luigi Snichelotto, partner McDonald’s per le province di Salerno e Potenza – E’ un periodo molto delicato e cerchiamo di fare la nostra parte, assicurando la nostra vicinanza alla cittadinanza che soffre, ma anche a tutti coloro che in questo momento attraversano una fase di difficoltà economica, sociale e lavorativa. Sono piccoli grandi gesti dedicati a tutta la collettività per andare incontro al destino comune, per solidarietà umana a prescindere”.

Due volte a settimana saranno distribuiti i menù che prevedono doppio cheeseburger, frutta e acqua minerale, con il coinvolgimento delle associazioni L’Abbraccio e Filotea per Salerno e Fondazione Madre Teresa di Calcutta per Potenza.

“Obiettivo sarà garantire la fragranza assoluta, assicurando l’intera filiera con strumenti di trasporto idonei. E’ un progetto ampio, che coinvolge oltre 100 ristoranti McDonald’s in circa 80 città d’Italia”, aggiunge Snichelotto.

Un’attività sociale, in un legame stretto con la città, quello dei ristoranti McDonald’s di Salerno, come evidenzia Franco Picarone, presidente Commissione Bilancio e Finanza della Regione Campania: “Un rapporto antico e proficuo – evidenzia Picarone – Non solo beneficenza, ma anche cultura. Al giardino della Minerva, primo orto botanico della civiltà occidentale, McDonald’s e Snichelotto hanno già contribuito in passato a realizzare l’aula multimediale, rendendo un grande servizio alla città di Salerno”.

“Siamo molto orgogliosi. Il progetto è cresciuto ben oltre le nostre aspettative – insiste Tommaso Valle, Direttore Comunicazione McDonald’s Italia – E’ un’idea che parte nel primo lockdown, in una notte drammatica, di smarrimento, l’11 marzo del 2020, quando, a causa della pandemia, abbiamo chiuso 600 ristoranti. Resterà nella nostra storia quella notte” “In una decina di ristoranti, abbiamo riaperto le cucine per preparare i pasti, funzionali all’approvvigionamento delle persone in difficoltà. E’ stata una esperienza gratificante”.

“Siamo molto felici che il progetto Sempre Aperti a donare di cui Banco Alimentare è partner, si stia sviluppando progressivamente, coinvolgendo tutte le regioni di Italia in cui la nostra rete è presente – scrive Giovanni Bruno, presidente Fondazione Banco Alimentare ONLUS nel messaggio inviato in conferenza stampa – Le conseguenze della pandemia hanno toccato profondamente il tessuto sociale ed economico del nostro paese. Il progetto realizzato con Mc Donald ci permetterà di far arrivare 100.000 pasti a tante persone e famiglie in difficoltà, che si rivolgono alle strutture caritative sul territorio”.

