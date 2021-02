Proseguono senza sosta i controlli della Questura di Bologna finalizzati alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanza stupefacente in tutti i quartieri della città. E’ di ieri infatti l’arresto della Squadra Mobile di un cittadino marocchino, C.J. classe ’86, trovato in possesso di oltre 250 grammi di cocaina.

Il tutto è nato da un controllo da parte dei Poliziotti della IV Sezione contrasto al crimine diffuso della Squadra Mobile che hanno notato un soggetto che scendeva guardingo da un’automobile parcheggiata in zona San Donato e, ritenendo che lo stesso potesse aver perpetrato un furto a bordo del veicolo, veniva fermato e controllato da una pattuglia.

L’atteggiamento nervoso del soggetto, poi identificato per il cittadino marocchino C.J., ha indotto i poliziotti a perquisirlo, trovandolo così in possesso di 5 dosi già confezionate di cocaina per circa 4 grammi di sostanza.

Pertanto, la perquisizione veniva estesa anche alla sua abitazione, sempre in zona San Donato, ove c’è stata la sorpresa maggiore per gli Agenti che, controllando approfonditamente tutte le stanze, hanno rinvenuto, all’interno di alcune scarpe, ulteriore cocaina per circa 260 grammi, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Al reo sono stati anche sequestrati 245 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Rilevante il valore economico dello stupefacente sequestrato che, nel mercato al dettaglio della droga, si aggira intorno ai 20.000 euro.

L’uomo è stato così arrestato e verrà giudicato con rito direttissimo nella mattinata odierna, come disposto dalla Procura della Repubblica di Bologna.