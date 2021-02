La Polizia di Stato di Carpi ha denunciato in stato di libertà un cittadino nigeriano di 39 anni, residente in provincia di Arezzo, per il reato di tentata truffa ai danni di una azienda del carpigiano.

Lo scorso mese di agosto, la segreteria della ditta aveva ricevuto una mail a nome dello stesso responsabile dell’azienda con la quale veniva richiesta una transazione di denaro pari a 13.728 euro da effettuarsi su un conto corrente bancario. Resosi conto che poteva trattarsi di un tentativo di raggiro, il titolare dell’azienda ha sporto denuncia presso il Commissariato di Carpi. Gli accertamenti degli investigatori effettuati con la collaborazione dell’istituto bancario, hanno permesso di risalire al 39enne quale presunto responsabile del tentativo di truffa.