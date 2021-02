Salta anche l’edizione 2021 del ‘Memorial Sassi’. A comunicarlo, attraverso la sua pagina Facebook, il comitato organizzatore. «Per il secondo anno consecutivo siamo costretti ad annunciare l’annullamento del “Memorial Claudio Sassi”. Purtroppo, il persistere dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia che attanaglia l’intero mondo, ci impone di dire ‘no’ un’altra volta a una manifestazione che si è disputata per 29 edizioni consecutive. Comunque, non molliamo e rimettiamo già in cantiere l’edizione numero 30 che andrà in scena, come da tradizione, nel periodo pasquale e precisamente dal 15 al 18 aprile 2022».



