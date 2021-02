Al via nei prossimi giorni i lavori di manutenzione del torrente Grizzaga. Gli interventi, a cura della Regione Emilia Romagna, riguardano un tratto del torrente della lunghezza complessiva di circa 760 m compreso tra via Graziosi a monte e l’inizio del tratto tombato in corrispondenza di viale Vittorio Veneto a valle presso il centro abitato di Maranello.

I lavori avranno inizio nella settimana dell’8 febbraio, la durata prevista è di 60 giorni salvo cause di forza maggiore. Sono previsti interventi di messa in sicurezza delle sponde del torrente lungo alcuni tratti, il ripristino di briglie parzialmente danneggiate, la riprofilatura generale dell’alveo e la rimozione di oggetti potenzialmente dannosi. Al termine dei lavori verrà ripristinata l’area interessata dal cantiere.