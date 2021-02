Anche l’Ospedale di Sassuolo partecipa all’edizione 2021 delle ‘Cardiologie Aperte’ promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore e ANMCO.

Tra lunedì 8 e martedì 16 febbraio, in tutta Italia, è attivo un numero verde dedicato ai cittadini che potranno chiamare nelle fasce orarie dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 per fare domande su problemi legati alle malattie del cuore e sulla loro corretta prevenzione. Per partecipare, è possibile chiamare il numero: 800 05 22 33.

Alle domande risponderanno gratuitamente oltre 500 medici cardiologi delle strutture ospedaliere aderenti all’iniziativa, utilizzando un sistema messo a punto per gestire le singole telefonate in ottica “territoriale”, ovvero collegando il paziente alla Cardiologia a lui più vicina geograficamente. Complessivamente sono 150 le Cardiologie coinvolte in Italia, oltre 1.400 le ore di consulenza gratuita messe a disposizione dai medici e una media di 3 cardiologi per ospedale, che si alterneranno, nei giorni individuati, nel rispondere alle telefonate.