Il Giorno del ricordo viene celebrato il 10 febbraio di ogni anno ed è l’anniversario del trattato di pace di Parigi, firmato nel 1947. Ha lo scopo di conservare “la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale italiano”: in questo contesto, mercoledì 10 febbraio alle ore 21 sul canale YouTube del Comune di Cadelbosco di Sopra verrà presentata in streaming integrale e gratuito, in prima assoluta, la nuova produzione del Teatro dell’Orsa intitolata O signore dal tetto natio.

«Sul piroscafo Toscana partito da Pola duemila profughi italiani nel viaggio di addio intonano all’unisono il canto verdiano» spiega Bernardino Bonzani, ideatore e regista dello spettacolo insieme a Monica Morini «Questa storia è fatta di molte voci. Ci si può mettere in ascolto dei fili delle vite spezzate per vedere dove la guerra ha portato ferite che ancora non sono state ricucite. Seguire le orme di chi è stato respinto oltre i confini, dei profughi, degli esuli, degli sconfitti. Non c’è una sola verità, la storia è fatta di contraddizioni, di voragini, di passi dolenti, di canti cancellati».

O signore dal tetto natio, interpretato da Bernardino Bonzani, Lucia Donadio e Monica Morini, si avvale delle musiche originali di Gaetano Nenna, della ricerca storica e drammaturgia di Annamaria Gozzi e Bernardino Bonzani e del montaggio video di Alessandro Scillitani.

Canale YouTube del Comune di Cadelbosco di Sopra: https://www.youtube.com/channel/UCyaz9Gv7-NODAphBDjCeseg.

Info sulla Compagnia: http://www.teatrodellorsa.com/.