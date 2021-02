Sono stati consegnati questa mattina all’Ipsia “Fermo Corni” di Modena 30 tablet per la didattica a distanza, nell’ambito di una più ampia iniziativa promossa sul territorio nazionale da Autostrade per l’Italia, con la collaborazione operativa del Ministero dell’Istruzione. Per l’occasione i lavoratori del tronco Aspi di Bologna, rappresentati dal Direttore Donato Maselli, hanno incontrato i ragazzi dell’Istituto.

“L’iniziativa di Autostrade – ha affermato il Direttore del tronco Aspi di Bologna Donato Maselli – che vedrà beneficiari di device 18 Istituti su tutto il territorio nazionale, vuol essere un sostegno al mondo della scuola, fortemente colpita in questo periodo dalle conseguenze della pandemia. Riteniamo indispensabile che ognuno dia il proprio contributo – aggiunge Maselli – perché, oggi più che mai, le tecnologie sono strumento fondamentale nel percorso formativo degli studenti. Ringrazio questo Istituto e soprattutto i ragazzi per l’accoglienza di questa mattina”.

In Emilia Romagna l’iniziativa di oggi, segue quella di venerdì scorso all’Istituto “Bartolomeo Scappi” di San Pietro Terme che si è visto recapitare da Autostrade per l’Italia 20 tablet per la didattica a distanza.